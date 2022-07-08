Ünlü iş insanı dedesinin evinde belgeleri buldu! Dev mirasın peşine düştü

Sırbistan resmi makamlarına başvurarak gayrimenkullerin adına tescil edilmesini isteyen iş kadını tespit davası açtı.
Dava dilekçesinde Osmanlı döneminde Sırbistan'ın Sancak Bölgesi Novipazar ve Yeni Bazar'daki bölgelerinde bulunan bu gayrimenkullerin tapularının gerçek olduğunun, asıl belgelerin Sırbistan resmi makamlarınca orijinal olduğunun tespit edilebileceğini belirtti.
İKİ ÜLKE ARASINDA BÜROKRASİYE TAKILDI
Dilekçede, Balkanlar olarak bilinen bölgede uzun yıllar süren savaş sebebiyle bu işlemlerin aile tarafından yapılamadığını, Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkilerin düzelmesiyle veraset konusunda yardımcı olabilmek amacıyla yardım edildi.