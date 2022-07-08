Ünlü iş insanı dedesinin evinde belgeleri buldu! Dev mirasın peşine düştü

MİRAS DAVASI İÇİN SIRBİSTAN'DAN TALEP

Gayrimenkullerin dedesi Ali Kilercik'e ait olduğunu, bu durumun tescil edilmesi ardından miras için mal tespit davasında kullanacaklarını söyleyen Kilercik, açtığı dava nedeniyle Sırbistan resmi makamlarından yardım talebinden bulundu. Dava devam ediyor.

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