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    • Yaşam
    • 08.07.2022 08:55
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    • 08.07.2022 09:01
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    Ünlü iş insanı dedesinin evinde belgeleri buldu! Dev mirasın peşine düştü

    Uluslararası turizm ve nakliye işleri yapan iş kadını Mahiye Şamdancı Kilercik, dedesi Ali Kilercik'in evinde, bir dönem Osmanlı hakimiyeti altında bulunan şu anda Sırbistan topraklarında kalan 54 gayrimenkulün tapusunu buldu. Konuyla ilgili miras davası açan iş kadını, Sırbistan yetkililerinden yardım istedi.

    Dedesinin evinde belgeleri buldu! Mirasın peşine düştü

    Sırbistan resmi makamlarına başvurarak gayrimenkullerin adına tescil edilmesini isteyen iş kadını tespit davası açtı.

    Dava dilekçesinde Osmanlı döneminde Sırbistan'ın Sancak Bölgesi Novipazar ve Yeni Bazar'daki bölgelerinde bulunan bu gayrimenkullerin tapularının gerçek olduğunun, asıl belgelerin Sırbistan resmi makamlarınca orijinal olduğunun tespit edilebileceğini belirtti.

    İKİ ÜLKE ARASINDA BÜROKRASİYE TAKILDI
    Dilekçede, Balkanlar olarak bilinen bölgede uzun yıllar süren savaş sebebiyle bu işlemlerin aile tarafından yapılamadığını, Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkilerin düzelmesiyle veraset konusunda yardımcı olabilmek amacıyla yardım edildi.

        Ayrıca Yugoslavya devleti zamanında arşiv kayıtlarının yakıldığı anlatılan dilekçede, "Tapularım orijinaldir, bu durumu Türkiye'deki Osmanlı arşivlerinden istinabe yoluyla talep edebilir ve gerçeği görebilirsiniz" denildi.

        MİRAS DAVASI İÇİN SIRBİSTAN'DAN TALEP
        Gayrimenkullerin dedesi Ali Kilercik'e ait olduğunu, bu durumun tescil edilmesi ardından miras için mal tespit davasında kullanacaklarını söyleyen Kilercik, açtığı dava nedeniyle Sırbistan resmi makamlarından yardım talebinden bulundu. Dava devam ediyor.

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        Haberler Yaşam Ünlü iş insanı dedesinin evinde belgeleri buldu! Dev mirasın peşine düştü
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