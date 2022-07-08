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    • Yaşam
    • 08.07.2022 08:26
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    • 08.07.2022 08:52
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    Önce komşusunu ateşe verdi! Sonra kendini yakmak istedi! Yer: Adana

    Adana'da bir kişi elektrik faturasını ödeme konusunda tartıştığı komşusunun evini ateşe verdi. Ardından kendi evine kaçan kadın, ekiplerin geldiğini görünce kendisini yakacağını söyledi. Özel harekat ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanan kadın gözaltına alındı.

    Komşusunun ateşe verdi! Sonra kendini yakmak istedi

    Adana'da komşusunun evini yakan bir kişi daha sonra da kendini yakmak isteyince özel harekat polisi evin kapsını koçbaşıyla kırıp kadını etkisiz hale getirip gözaltına aldı.



    Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Meryem B. (39), karşı komşusu olan kız kardeşinin kiracısı Emine Ş. (26) ile elektrik faturası ödeme konusunda tartıştı.

    Tartışmanın ardından Meryem B., tutuşturucu jel ile Emine Ş.'nin evini ateşe verip, kendi evine kaçtı. Emine Ş.'nin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.



        Polis ekiplerinin geldiğini görünce evinin kapısı kilitleyen Meryem B., kendisini yakacağını söyledi. Müzakereci polis öfkeli kadını ikna edemeyince adrese özel harekat ekipleri de sevk edildi. Bu sırada Meryem B. dama çıkıp, komşularına hakaretler savurmaya başladı. Sokakta güvenlik önlemi alan özel harekat polisi evin kapısını koçbaşı ile kırıp içeri girdi. Gözaltına alınan Meryem B., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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        Haberler Yaşam Önce komşusunu ateşe verdi! Sonra kendini yakmak istedi! Yer: Adana
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