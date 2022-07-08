İşkadını Mahiye Şamdancı Kilercik dede mirasını almak için hukuk mücadelesi başlattı (Yaşam haberleri)

İşkadını, dede mirasını almak için hukuk mücadelesi başlattı. Bir nakliye firmasının yönetim kurulu başkanı Mahiye Şamdancı Kilercik, dedesi Ali Kilercik'in evinde Sırbistan bölgesinde kalan 54 gayrimenkulün tapularıyla karşılaştı! Tapuların Novipaza ve Yeni Bazar'da olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine hemen Sırbistan resmi makamlarına başvuru yaptı. Gayrimenkullerin tespiti için dava açtı. Dilekçede, "Tapularım orijinal. Bu durumu Türkiye'deki Osmanlı arşivlerinden talep edebilir ve gerçeği görebilirsiniz" ifadesini kullandı. Başvurusunun Sırbistan resmi makamları tarafından incelendiğini belirten Kilercik, davadan gelecek haberi bekliyor. Dilek YAMAN DEMİR

ŞEYH MONEYSUR

BAE'li Şeyh Zayid Mansur, dünya çapındaki yatırımlarıyla dikkat çekti. Lüks hayatı, herkesi şaşkına çevirdi. İngiltere'nin Premier Lig takımlarından Manchester City'nin sahibi olan Şeyh Mansur, bu kez de 500 milyon sterlinlik lüks yatıyla dünya gündemine yerleşti. 160 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki yatın ismi Mavi'ydi. Devasa yat, Manchester City'nin Etihad Stadyumuna sığabilecek büyüklükteydi! Yat, 2 helikopter pisti, dört güverte, 40 kamaraya sahipti.

ADI: Mansur bin Zayid bin Sultan bin Zayid bin Halife en-Nehyan

DOĞUM TARİH: 20 Kasım 1970

DOĞUM YERİ: Birleşik Arap Emirlikleri

SERVETİ: 20 milyar dolar

YATIRIMLARI:Ferrari'de yüzde 5, Mercedes'te yüzde 9 hissesi var. Premier Lig kulübü Manchester City'nin yanı sıra New York City, Melbourne City, Mumbai City, Lommel SK ve Uruguay takımlarının da sahibi...

PARAMPARÇA

Muğla'da, Melisa T. (20) kendisinden bir hafta önce ayrılan erkek arkadaşına ait otomobilin camlarını taşla kırıp kaplamalarını söktü. Eski sevgilisinden şikayetçi olan Ali Erdinç Yıldız (25), araçta 15 bin liralık masraf çıktığını söyledi. Polis, kamera görüntülerinden araca zarar verdiği tespit edilen Melisa T.'yi gözaltına aldı. T., ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

ACI DENİZİ

Rize'de Fatih Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Ebrar Aktaş (17), serinlemek için girdiği denizde gözden kayboldu. Dalgıç polisler tarafından bulunarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden talihsiz kız, gözyaşları arasında toprağa verildi. Acılı anne Ayşegül Aktaş tabutun başında gözyaşı döktü, baba Cahit Aktaş ise ayakta durmakta güçlük çekti.

51 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 51 milyon 329 bin lira devretti. 5 bilenler 17 bin 978'er bin lira, 4 bilenler 677'şer lira, 3 bilenler 36'şar lira, 2 bilenler ise 4'er lira ikramiye alacak.

ŞEKER'E ÖZGÜRLÜK

Konya'da Kadir Şeker, Ayşe Dırla'yı Özgür Duran'ın şiddetinden kurtarmaya çalıştı. Öfkeli adamı bıçakladı. Cinayetten 10 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Avukatları üst mahkemeye itiraz edince adli kontrolle serbest bırakıldı.

SKANDİLA BAK!

Fenomen Dila Tarkan, Dağhan Doğruer ile evlendi. İngiliz Mina Safavi'nin iddiasıyla şoka girdi. Çünkü genç kadın, Doğruer'den bir kızı olduğunu söyledi. 100 bin TL nafaka istedi.

ÇEŞME'DEN REKOR AKIYOR

İzmir Çeşme'de otel fiyatları katlandı. En düşük oda fiyatı 2 bin TL'den başladı. Ancak bayram tatili için yer kalmadı. Tam 1 milyon kişinin beklendiği açıklandı.

TELE VURGUN

Bartın'da Y.A adlı adam kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara inandı. 2 milyon TL'sini kaptırdı.

SABRIN SONU

Mersin'de sabır bitkisi olarak bilinen Agave bitkisi 60 yıl sonra çiçek açtı. Koruma altına alındı.