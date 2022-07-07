Selçuklu Belediyesi, Bosna Sosyal Tesisi’nin açılışını gerçekleştirdi

Selçuklu Belediyesi mahallelerde yaşam kalitesine katkı sağlayan yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Bosna Hersek Mahallesi'ne kazandırılan Bosna Sosyal Tesisi açılışı gerçekleştirilerek mahalle halkının kullanımına sunuldu. Açılış törenine Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, Selçuklu Belediyesi Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
BÖYLE BİR TESİSE İHTİYAÇ VARDI
Selçuklu Belediyesi'nin ilçenin bütün mahallerinde her yaştan insanın faydalanabileceği tesisler inşa etmeye devam ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Son olarak geçtiğimiz ay Selçuk üniversitesi Kampüsü'ne Merve Mercan Parkımızı kazandırmıştık. Yine öncesinde Yazır Mahallemize kazandırdığımız Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ile bölgemizin büyük bir eksikliğini gidermiş olduk. Yine Akıncılar Mahallemizde kısa bir süre önce Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey'in de katılımlarıyla resmi açılış törenini gerçekleştirmiş olduğumuz Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Eğitim Kompleksi de önemli eğitim yatırımlarımızdan bir tanesi oldu. Şimdi ise Bosna Hersek Mahallemize kazandırdığımız Bosna Sosyal Tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Böyle bir tesise ihtiyacı vardı" dedi.
25 MİLYONLUK YATIRIM
Pekyatırmacı, "4 bin 706 metrekare alana sahip olan sosyal tesisimizin belediyemize toplam maliyeti 25 milyon 373 bin Türk Lirası oldu. Zemin kat, birinci kat ve ikinci kattan oluşan tesisimizin zemin katında Şehit Arif Demir Uzaktan Eğitim Merkezimiz, kütüphanemiz, millet kırathanemiz ve mescitlerimiz bulunuyor. Eğitim merkezimizde öğrencilerimiz inşallah güzel bir ortamda, çok iyi imkânlarla çalışmalarını gerçekleştirebilecekler. Yine kütüphanemizden yararlanma imkânı bulacaklar. Millet kıraathanemizde de vatandaşlarımız bir araya gelerek ve güzelce vakit geçirecekler inşallah. Tesisimizin birinci ve ikinci katında ise fitness ve aerobik salonları, giyinme odaları, duş yerleri ve mescitler yer alıyor. Burada da vatandaşlarımız spor eğitmenlerimiz eşliğinde, en modern aletlerle spor yapabilme imkânına sahip olacaklar. Taşımış olduğu özelliklerle ben bu tesisimizin mahallemie büyük değer katacağını düşünüyorum. Eğitim ve spor faaliyetlerini, sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilecekler. Tesisimizin yapımında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
GEVALE KALESİ TAMAM
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, restorasyon çalışmalarında 2. etabı tamamlanan Gevale Kalesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Selçuklu Belediyesi tarafından Konya turizmine kazandırılacak olan Gevale Kalesi'nde 2. etap çalışmaları tamamlandı. Restorasyon çalışmaları bittiğinde şehrin sembollerinden biri haline gelecek olan tarihi Gevale Kalesi'nden tüm Konya rahatlıkla izlenebilecek. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.
KONYA'NIN SEMBOLÜ OLACAK
Gevale Kalesi'nin tarihin derinliklerine giden bir mekan olduğunu söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Burası hem Konya'nın 360 derece gözlemlenebildiği hem de Antik Dönemden itibaren bir kalenin bulunduğu önemli bir yerleşim alanı.
Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'ya kadar binlerce yıldır birçok medeniyetin izlerini taşıyor. Yürütülen kazılarda, önemli bulgulara ulaşıldı ve ulaşılmaya devam ediyor. İnşallah burada oluşan kazıdan çıkan eserlerin sergilendiği alanların olduğu ve buradaki restorasyonlarla birlikte Konya'nın turizmine ve silüetine önemli bir katkı sağlamayı düşünüyoruz.
Ben emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Selçuklu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Müzeler Genel Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin iş birliği ile tarihi Gevale Kalesi'nde 1700 metre rakımda devam eden çalışmalarda 2.etap tamamlandı. Çalışmaların bitmesiyle Konya turizmine sembol bir tarihi mekan daha kazandırılmış olacak.