Selçuklu Belediyesi, Bosna Sosyal Tesisi’nin açılışını gerçekleştirdi





KONYA'NIN SEMBOLÜ OLACAK

Gevale Kalesi'nin tarihin derinliklerine giden bir mekan olduğunu söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Burası hem Konya'nın 360 derece gözlemlenebildiği hem de Antik Dönemden itibaren bir kalenin bulunduğu önemli bir yerleşim alanı.

Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'ya kadar binlerce yıldır birçok medeniyetin izlerini taşıyor. Yürütülen kazılarda, önemli bulgulara ulaşıldı ve ulaşılmaya devam ediyor. İnşallah burada oluşan kazıdan çıkan eserlerin sergilendiği alanların olduğu ve buradaki restorasyonlarla birlikte Konya'nın turizmine ve silüetine önemli bir katkı sağlamayı düşünüyoruz.

Ben emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Selçuklu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Müzeler Genel Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin iş birliği ile tarihi Gevale Kalesi'nde 1700 metre rakımda devam eden çalışmalarda 2.etap tamamlandı. Çalışmaların bitmesiyle Konya turizmine sembol bir tarihi mekan daha kazandırılmış olacak.