Adana'nın ilk tüp bebeğiydi! 2016'da Tıp Fakültesi'ne girdi, diplomasını ise annesini tedavi eden doktor verdi

Adana'da Kurtuluş ve Nermin Çelik çifti, 1986'da evlendi. 9 yıl boyunca bebek hasreti çekti. Son çare tüp bebek yöntemini denedi. Çukurova Üniversitesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turan Çetin tarafından tedavileri gerçekleşti. İlk denemede hamile kalan Nermin Çelik, kızı Özlem'i dünyaya getirdi. Adana'nın ilk tüp bebeği olan Özlem, 2016'da üniversite sınavına girdi. Dünyaya geldiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Bu yıl da okulunu bitirdi. Diplomasını hem annesinin doktoru hem de hocası olan Prof. Dr. Turan Çetin verdi. Özlem Çelik, "Uzmanlığımı Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda yapmak istiyorum" dedi.
EVLADIM GİBİ...
PROF. Dr. Turan Çetin, "Evlat gibi gördüğüm Özlem'in bu uzun yolculuğunda her zaman yanındaydım. Kendisinin hem öğrencim hem de meslektaşım olması gurur verici bir duygu" dedi. Özlem Çelik, doğumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Turan Çetin'i senelerce ziyaret etti.