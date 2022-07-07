Adana'nın ilk tüp bebeğiydi! 2016'da Tıp Fakültesi'ne girdi, diplomasını ise annesini tedavi eden doktor verdi





EVLADIM GİBİ...

PROF. Dr. Turan Çetin, "Evlat gibi gördüğüm Özlem'in bu uzun yolculuğunda her zaman yanındaydım. Kendisinin hem öğrencim hem de meslektaşım olması gurur verici bir duygu" dedi. Özlem Çelik, doğumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Turan Çetin'i senelerce ziyaret etti.

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