9 günlük tatil öncesi vatandaşlar otogara akın etti

Otobüs firması çalışanı Yaşar Dursun "İşler çok iyi gidiyor. Bayramın dördüncü gününe kadar araçlarımız tamamen dolu. 3 senedir pandemiden dolayı kimse gidemiyordu. Kimse kalmadı, İstanbul boşalacak" ifadelerini kullandı.