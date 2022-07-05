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    • Yaşam
    • 05.07.2022 18:35
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    • 05.07.2022 18:46
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    Norveç'te İslam düşmanlarının yaptıkları yanına kalmadı! Kur'an yakan ahlaksızların kaçtıkları araba takla attı

    Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığı her geçen gün yeni skandalların ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Bu kapsamda Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun adlı bir örgüt, Müslümanların kutsallarına ahlaksızca sözler söyleyip Kur'an yaktı. İğrenç olaya tepki gösteren Müslümanların ardından olay yerinden zırhlı araçla kaçmaya çalışan İslam düşmanlarının aracı takla attı.

    Kur’an yakan ahlaksızların arabası takla attı

    Norveç'in başkenti Oslo'da İslam karşıtı aşırı sağcı SIAN (Norveç'in İslamlaştırılmasını Durdurun) grubunun lideri Lars Thorsen, müslüman topluluğun yaşadığı bölgeye gelerek Kur'an-ı Kerim yaktı.

    Thorsen'in içinde bulunduğu araç, dönüş yolundayken başka bir aracın çarpmasıyla takla attı, 6 kişi yaralandı.

    KUR'AN YAKIP OLAY YERİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI
    Norveç'in başkenti Oslo'da İslam karşıtı aşırı sağcı SIAN grubunun lideri Lars Thorsen, büyük bir Müslüman topluluğun yaşadığı Mortensrud bölgesine geldi.

        Thorsen yaktığı Kuran-ı Kerim'i yolun ortasına bıraktı ve aracına döndü. Çevredekiler ise duruma müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı.

        Aracına binen Thorsen bir kez daha aynı provokasyonu gerçekleştirdi ve aracında yaktığı Kuran-ı Kerim'i camdan çıkararak sokaklarda dolaşmaya başladı.

        KAÇTIKLARI ARAÇ TAKLALAR ATTI
        Daha sonra içinde 2 kadının bulunduğu bir araç, eylemini sonlandıran Thorsen'in aracının peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Thorsen'in bulunduğu araç takla attı.

            Kazada 6 kişinin yaralandığını açıklayan polis, "kasten çarpmakla" suçlanan araç sürücüsü dahil olmak üzere 2 kadını gözaltına alındığını aktardı.

            İskandinav ülkelerindeki aşırı sağcı İslam karşıtı eylemciler, son yıllarda müslüman nüfusun yoğun olduğu mahallelere gelerek provokatif eylemler gerçekleştiriyor.
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            Haberler Yaşam Norveç'te İslam düşmanlarının yaptıkları yanına kalmadı! Kur'an yakan ahlaksızların kaçtıkları araba takla attı
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