Norveç'te İslam düşmanlarının yaptıkları yanına kalmadı! Kur'an yakan ahlaksızların kaçtıkları araba takla attı

Norveç'in başkenti Oslo'da İslam karşıtı aşırı sağcı SIAN (Norveç'in İslamlaştırılmasını Durdurun) grubunun lideri Lars Thorsen, müslüman topluluğun yaşadığı bölgeye gelerek Kur'an-ı Kerim yaktı.
Thorsen'in içinde bulunduğu araç, dönüş yolundayken başka bir aracın çarpmasıyla takla attı, 6 kişi yaralandı.
KUR'AN YAKIP OLAY YERİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI
Norveç'in başkenti Oslo'da İslam karşıtı aşırı sağcı SIAN grubunun lideri Lars Thorsen, büyük bir Müslüman topluluğun yaşadığı Mortensrud bölgesine geldi.