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    • Yaşam
    • 04.07.2022 05:05
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    • 04.07.2022 05:05
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    Silivri'de gece yarısı silahlar çekildi! 4'ü ağır 9 yaralı

    İstanbul'un Silivri ilçesinde gece yarısı 2 aile arasında sebebi bilinmeyen bir kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesinin ardından silahlar da çekilince 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.

    DHA
    Silivri’de gece yarısı silahlar çekildi

    Silivri'de çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır, 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Olay, saat 01.00 sıralarında Fatih Mahallesi Hastane Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 2 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, asayiş ve cevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

    Kavganın çıktığı bölgede ve Silivri Devlet Hastanesi'nde çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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    Haberler Yaşam Silivri'de gece yarısı silahlar çekildi! 4'ü ağır 9 yaralı
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