Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.07.2022 01:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.07.2022 01:41
    ABONE OL

    Ankara-Kastamonu kara yolunda feci kaza! Kamyona çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü, 3 yaralı

    Ankara-Kastamonu kara yolu Budamış Mahallesi mevkisinde feci bir kaza meydana geldi... Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

    Ankara-Kastamonu kara yolunda feci kaza!

    Kastamonu'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

    Ankara-Kastamonu kara yolu Budamış Mahallesi mevkisinde, Fatih Yıldız idaresindeki otomobil, Yaşar Deprasan yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.



    Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü Fatih Yıldız'ın eşi Kübra Yıldız hayatını kaybetti. Sürücü Yıldız ile annesi Güllü ve kardeşi Evsa Yıldız da yaralandı.

    Kazada hayatını kaybeden Kübra Yıldız'ın cesedi sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, cenaze aracıyla Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



    Kazada yaralananlar ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kalem kalem zamlı emekli ve memur maaşı!
    Haberler Yaşam Ankara-Kastamonu kara yolunda feci kaza! Kamyona çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü, 3 yaralı
        SON DAKİKA