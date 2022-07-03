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    • Yaşam
    • 03.07.2022 17:11
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    • 03.07.2022 17:11
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    İzmir'deki orman yangını dakikalar içerisinde kontrol altına alındı

    Son dakika haberi! İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile 149 dakika içerisinde kontrol altına alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İzmir’deki yangına jet müdahale!

    İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, 149 dakika içerisinde kontrol altına alındı.


    Ödemiş'in Birgi Mahallesi'nde öğlen saatlerinde yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etti. Bölgeye sevk edilen 4 helikopter, 4 uçak ve 20 arazöz, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.


    Orman Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Ödemiş'te çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanda ateş yakma, sigara izmariti atma, çöpünü bırakma, orman yangınına sebep olmakta" ve "Hızlıca müdahale edildi, 149 dakika içerisinde kontrol altına alındı" ifadelerine yer verdi.

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