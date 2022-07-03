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    • Yaşam
    • 03.07.2022 17:33
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    • 03.07.2022 17:33
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    Bandırma'da kan donduran son! Eski eşi Esra Altınkaynak’ı vuran adam intihar etti

    Son dakika haberi! Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kişi, eski eşi Esra Altınkaynak’ı silahla vuran sonra Mustafa Akman aynı silahla intihar etti. Adam olay yerinde hayatını kaybederken, kadın ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bandırma’da kan donduran son!

    Bandırma'da döşemecilik yapan Mustafa Akman ile Günaydın Mahallesi 41 sokakta kuaförlük yapan Esra Altınkaynak (37) bir süre önce evliliklerini bitirmişlerdi.

    Kurtuluş Caddesi'nde sabah saatlerinde pastaneye ekmek almaya çıkan Esra Altınkaynak (37) arkadan yaklaşan Mustafa Akman'ı (51) görünce bağırmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine belinden silahını çıkaran Akman, Esra Altınkaynak'ı başından vurdu. Akman aynı silahla kendini de vurdu.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Akman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Esra Altınkaynak ise hastaneye kaldırıldı.

        Hastanede ameliyata alınan Esra Altınkaynak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


        AKMAN'IN İKİNCİ ALTINKAYNAK'IN İSE DÖRDÜNCÜ EVLİLİĞİ
        Döşemecilik yaptığı öğrenilen Mustafa Akman'ın ikinci, Esra Altınkaynak'ın ise dördüncü evliliği olduğu, sonu ölümle biten ilişkide ikilinin çok kısa bir süre evli kaldığı öğrenildi. Savcının olayla ilgili soruşturma başlattı ve cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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        Haberler Yaşam Bandırma'da kan donduran son! Eski eşi Esra Altınkaynak’ı vuran adam intihar etti
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