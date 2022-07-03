Bandırma'da kan donduran son! Eski eşi Esra Altınkaynak’ı vuran adam intihar etti



AKMAN'IN İKİNCİ ALTINKAYNAK'IN İSE DÖRDÜNCÜ EVLİLİĞİ

Döşemecilik yaptığı öğrenilen Mustafa Akman'ın ikinci, Esra Altınkaynak'ın ise dördüncü evliliği olduğu, sonu ölümle biten ilişkide ikilinin çok kısa bir süre evli kaldığı öğrenildi. Savcının olayla ilgili soruşturma başlattı ve cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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