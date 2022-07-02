Yüksek gelir vaadiyle milyonlarca kişiyi dolandıran Ruja Ignatova 4 milyar dolar para ile sırra kadem bastı





YAŞAM SAVAŞI

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti. Bombalar ve mermilerden kaçan milyonlarca kadın, erkek, çocuk başka ülkelere gitti. Ukraynalı Viktoriia Pasternachenko'nun hikayesi ise tüyler ürpertti. Odessa'da yaşayan psikolog Pasternachenko, 2021'de meme kanseri olduğunu öğrendi. Antalya'ya geldi. İlk kemoterapisini aldıktan sonra ülkesine gitti. Bu sırada Putin, savaşın fitilini ateşledi. Kemoterapilerini bomba sesleri altında almak zorunda kalan Pasternachenko, 8 kürü tamamladıktan sonra tekrar Antalya'ya gelebildi. Burada ameliyat olup iyileşti. Sözleri yüreklere işledi: Benim gibi hastalıkla savaşan insanlar için belirsizlik çok daha zordu. Sevinçten ağlayabilirim. Şu anda sağlıklı bir insanım, tümörüm alındı ama bu duruma tam alışmış değilim... 42 yaşındaki Viktoriia Pasternachenko, Türk hekimlerine güvendi. Zamanında yapılan müdahaleyle iyileşti.