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    Yüksek gelir vaadiyle milyonlarca kişiyi dolandıran Ruja Ignatova 4 milyar dolar para ile sırra kadem bastı

    Ruja Ignatova, yüksek gelir vaadiyle milyonlarca kişiyi kandırdı. 3 yılda 4 milyar dolar para topladı! Ardından sırra kadem bastı! FBI’ın en çok arananlar listesinde yer aldı. Bulana 100 bin dolar ödül verileceği açıklandı. İşte sizler için derlediğimiz 2 Temmuz yurttan ve dünyadan haberler...

    Bir dünya vurgun

    Kripto para çılgınlığı, tüm dünyayı sardı! Dolandırıcılık haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Ancak bir isim vardı ki, tüm dünyayı peşine taktı! Ruja Ignatova, Bitcoin'e rakip olacak bir kripto para birimi geliştirdiğini açıklandı. Binlere kişiyi kandırdı! OneCoin isimli şirketiyle 2014-2017 yılları arasında 4 milyar dolardan fazla para topladı. Ardından 2017'de sırra kadem bastı! FBI'ın en çok arananlar listesinde yer aldı! Manhattan Federal Savcısı Damian Williams, Ignatova'nın yerini ihbar edene 100 bin dolar ödül verileceğini açıkladı. Ignatova'nın en son Yunanistan uçağına bindiği vurgulandı.



    YAŞAM SAVAŞI
    Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti. Bombalar ve mermilerden kaçan milyonlarca kadın, erkek, çocuk başka ülkelere gitti. Ukraynalı Viktoriia Pasternachenko'nun hikayesi ise tüyler ürpertti. Odessa'da yaşayan psikolog Pasternachenko, 2021'de meme kanseri olduğunu öğrendi. Antalya'ya geldi. İlk kemoterapisini aldıktan sonra ülkesine gitti. Bu sırada Putin, savaşın fitilini ateşledi. Kemoterapilerini bomba sesleri altında almak zorunda kalan Pasternachenko, 8 kürü tamamladıktan sonra tekrar Antalya'ya gelebildi. Burada ameliyat olup iyileşti. Sözleri yüreklere işledi: Benim gibi hastalıkla savaşan insanlar için belirsizlik çok daha zordu. Sevinçten ağlayabilirim. Şu anda sağlıklı bir insanım, tümörüm alındı ama bu duruma tam alışmış değilim... 42 yaşındaki Viktoriia Pasternachenko, Türk hekimlerine güvendi. Zamanında yapılan müdahaleyle iyileşti.



    KOLA 'JOKİC'MIŞ!
    Ligi NBA'de son iki sezonun en değerli oyuncusu Nikola Jokic, tarihin en büyük kontratına imza attı. Takımı Denver Nuggets'la 5 yıllığına 264 milyon dolara anlaştı. Hikayesi ise filmleri aratmadı. Çünkü Jokic'in çocukken çok kiloluğu olduğu ortaya çıktı. Günde en az 3 litre kola içen ve abur cubur yiyen Jokic, basketbolla tanışınca hayatındaki fazlalıkları attı. Yeteneği ve azmi sayesinde NBA'de tarih yazdı. 2020/21 sezonunda 16 kez triple-double yapan Jokic, geçen sezon bu sayıyı 19'a çıkardı. 5 maç üst üste 35 sayı kaydederek double-double yaptı. Nikola Jokic, küçük yaşta kilolarıyla dikkat çekti. İmzaladığı sözleşmeyle de tarihe geçti.



        NE DİYOR'SUN'
        Yunanistan'ın ünlü tatil beldesi Mikonos Adası, dünya jet sosyetesini ağırladı. Fiyatlar ise cep yaktı. Son olarak ABD'li iki turistten gün batımı manzarasını seyretmeleri için 500'er euro istenmesi ise ortalığı karıştırdı! Parayı ödemeyen turistler turizm derneği ve polise giderek şikayetçi olduklarını açıkladı. Turizmci Dimitris Koutsoukos "Bu ilk olay değil. Mikonos'taki gün batımını gören bazı kafe ve restoranlar bu şekilde manzara parası talep edebiliyor. Bu turistik adamızın imajına zarar veriyor. Önlem alınmalı" ifadesini kullandı. Mikonos'ta yaşanan skandalın ardından Yunanistan Turizm Bakanlığı soruşturma başlattı.



        YOK AYI!
        Erzurum Olur'da keçilerini otlatan 5 çocuk babası Fatih İlhan (42), dereden pet şişeye su doldurduğu sırada karşıdan büyük bir ayının geldiğini fark etti. Kaçmaya başladı. Ayı da peşinden koştu. Tüfeğini alan adam, kendisine yaklaşan ayıya 2 el ateş etti. Bir kurşun koltuk altına bir kurşun da başına isabet eden hayvan, yaralı halde İlhan'a saldırdı. Uzun süre ayıyla boğuşan Fatih İlhan'ın çenesi parçalandı. İkisi birlikte tepeden dereye yuvarlandı. Kanaması durmayan ayı ve Fatih İlhan, kan kaybından yaşamını yitirdi.



        AH BE BELİNAY
        Kayseri Kocasinan'da 5 yaşındaki Belinay Kılıçer, önceki gün 12 katlı binanın 6'ncı katındaki cam balkonda oyun oynamaya başladı. Bu sırada dengesini kaybetti. Beton zemine çakıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Belinay, gece saatlerinde hayatını kaybetti.



            BİR TALİHLİYE 474 BİN LİRA
            10 bilen bir kişi 474 bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 201'er lira, 8 bilenler 245'er lira, 7 bilenler 47'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira ikramiye alacak.



            SUDAN ÖLÜM
            El suları, Keçiören'de saniyeler içinde binanın içine aktı. Alt katta yaşayan Buse Nur Doğanay "Yardım edin" diye bağırdı. Ne yazık ki kurtarılamadı. Komşusu ise dehşeti anlattı: Düğüne gidecekti. Kıyafet değiştirmek için eve girdi. Ancak bir daha dışarıya çıkamadı.

            BEYNİNİ ÇALDILAR
            Giresunlu hemşire Havva Dizdar'a beyin ameliyatı yapıldı. Fakat kafatasının bir bölümü kayıplara karıştı. Şoka uğradı.

            EROS EVE DÖNDÜ
            1882'de çalınan 'Eros' başı, İngiltere'den alındı. Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

            SİMİT 5 LİRA
            İstanbul'da fırıncılar zam yaptı. 100 gramlık simit bugünden itibaren 5 TL'den satılacak.

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            Ek gösterge düzenlemesi ve öğrenci affında yeni gelişme
            Haberler Yaşam Yüksek gelir vaadiyle milyonlarca kişiyi dolandıran Ruja Ignatova 4 milyar dolar para ile sırra kadem bastı
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