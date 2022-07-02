Yüksek gelir vaadiyle milyonlarca kişiyi dolandıran Ruja Ignatova 4 milyar dolar para ile sırra kadem bastı

Kripto para çılgınlığı, tüm dünyayı sardı! Dolandırıcılık haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Ancak bir isim vardı ki, tüm dünyayı peşine taktı! Ruja Ignatova, Bitcoin'e rakip olacak bir kripto para birimi geliştirdiğini açıklandı. Binlere kişiyi kandırdı! OneCoin isimli şirketiyle 2014-2017 yılları arasında 4 milyar dolardan fazla para topladı. Ardından 2017'de sırra kadem bastı! FBI'ın en çok arananlar listesinde yer aldı! Manhattan Federal Savcısı Damian Williams, Ignatova'nın yerini ihbar edene 100 bin dolar ödül verileceğini açıkladı. Ignatova'nın en son Yunanistan uçağına bindiği vurgulandı.
YAŞAM SAVAŞI
Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti. Bombalar ve mermilerden kaçan milyonlarca kadın, erkek, çocuk başka ülkelere gitti. Ukraynalı Viktoriia Pasternachenko'nun hikayesi ise tüyler ürpertti. Odessa'da yaşayan psikolog Pasternachenko, 2021'de meme kanseri olduğunu öğrendi. Antalya'ya geldi. İlk kemoterapisini aldıktan sonra ülkesine gitti. Bu sırada Putin, savaşın fitilini ateşledi. Kemoterapilerini bomba sesleri altında almak zorunda kalan Pasternachenko, 8 kürü tamamladıktan sonra tekrar Antalya'ya gelebildi. Burada ameliyat olup iyileşti. Sözleri yüreklere işledi: Benim gibi hastalıkla savaşan insanlar için belirsizlik çok daha zordu. Sevinçten ağlayabilirim. Şu anda sağlıklı bir insanım, tümörüm alındı ama bu duruma tam alışmış değilim... 42 yaşındaki Viktoriia Pasternachenko, Türk hekimlerine güvendi. Zamanında yapılan müdahaleyle iyileşti.
KOLA 'JOKİC'MIŞ!
Ligi NBA'de son iki sezonun en değerli oyuncusu Nikola Jokic, tarihin en büyük kontratına imza attı. Takımı Denver Nuggets'la 5 yıllığına 264 milyon dolara anlaştı. Hikayesi ise filmleri aratmadı. Çünkü Jokic'in çocukken çok kiloluğu olduğu ortaya çıktı. Günde en az 3 litre kola içen ve abur cubur yiyen Jokic, basketbolla tanışınca hayatındaki fazlalıkları attı. Yeteneği ve azmi sayesinde NBA'de tarih yazdı. 2020/21 sezonunda 16 kez triple-double yapan Jokic, geçen sezon bu sayıyı 19'a çıkardı. 5 maç üst üste 35 sayı kaydederek double-double yaptı. Nikola Jokic, küçük yaşta kilolarıyla dikkat çekti. İmzaladığı sözleşmeyle de tarihe geçti.