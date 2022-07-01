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    • Yaşam
    • 01.07.2022 15:59
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    • 01.07.2022 16:09
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    Sokakta vuruldu hastanede kurtarılamadı! Yer: Sakarya

    Sakarya'da sokakta yürürken araçla yanına yaklaşan bir kişi tarafından vurulan Sezgin Nur isimli kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Sokakta vuruldu hastanede kurtarılamadı! Yer: Sakarya

    Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sokakta yürüyen Sezgin Nur (52), otomobille yaklaşan kişinin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralanıp, hastanede yaşamını yitirdi.

    Olay, öğle saatlerinde, Kuzuluk Mahallesi'nde meydana geldi. Sezgin Nur, sokakta yürüdüğü sırada, yanına otomobille yaklaşan kimliği belirsiz kişi, tabancayla ateş etti. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Vücuduna 3 mermi isabet eden Nur, sağlık ekiplerince ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk babası Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, saldırı sonrası olay yerinden otomobille kaçan kişiyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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