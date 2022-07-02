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    • Yaşam
    • 02.07.2022 23:40
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    • 02.07.2022 23:45
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    Gaziantep'te başıboş sokak köpeklerinin saldırısı nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti

    Gaziantep'te geçtiğimiz aylarda oğlunu ziyaret etmek için evden dışarı çıkan 72 yaşındaki talihsiz adama sokak köpekleri saldırdı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan adam 54 günlük yaşam mücadelesini kaybederek öldü.

    DHA
    Köpek saldırısına uğrayan adam öldü

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yeni Mahalle'de 9 Mayıs tarihinde oğullarını ziyarete gitmek için yola çıkan 72 yaşındaki Mustafa Topal ve 68 yaşındaki eşi Hatice Topal sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

    Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtulan çift, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    TABURCU EDİLDİKTEN SONRA TEKRAR RAHATSIZLANDI
    Hatice Topal, tedavisinin ardından taburcu edildi. Mustafa Topal, enfeksiyon şikayetiyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
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        Haberler Yaşam Gaziantep'te başıboş sokak köpeklerinin saldırısı nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti
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