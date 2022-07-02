Gaziantep'te başıboş sokak köpeklerinin saldırısı nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yeni Mahalle'de 9 Mayıs tarihinde oğullarını ziyarete gitmek için yola çıkan 72 yaşındaki Mustafa Topal ve 68 yaşındaki eşi Hatice Topal sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtulan çift, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TABURCU EDİLDİKTEN SONRA TEKRAR RAHATSIZLANDI
Hatice Topal, tedavisinin ardından taburcu edildi. Mustafa Topal, enfeksiyon şikayetiyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.