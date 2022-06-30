Adana'da Hülya Arı ve Sevinç Bilir koruyucu aile olarak 5 çocuğu bağrına bastı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği 'Koruyucu Aile' uygulaması, on binlere ulaştı. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde gelen hikayeler yürekleri ısıttı. Günün en anlamlı haberi Adana'dandı. 2 çocuk annesi Hülya Arı (52), 8 yıl önce koruyucu ailesi olduğu 2 kız kardeşi bağrına bastı. 3 yıl önce kızların ailelerin yanına dönmesi üzerine kuruma yeniden başvuru yaptı. Bu kez ikiz erkek kardeşlerle evinin kapılarını açtı. Güzel kalbi, başkalarının da yolunu aydınlattı. Onlar arasında komşusu Sevinç Bilir de vardı. Bilir, 22 yıl önce eşinin, 7 yıl önce de oğlunun ölümüyle sarsıldı. Komşusu Arı gibi o da koruyucu aile olma kararı aldı. 2 yıl önce iki kız kardeşe aile sıcaklığını tattırdı. Üç hafta önce de hayatına 16 yaşında bir kız çocuğunu ailesine kattı. Mutluluğunu şöyle anlattı: Dört çocuklu bir anne olmak hayalimdi. Biz onların hayatlarına dokunmuyoruz, onlar bizim hayatımıza dokunuyor. Benim suratımın asık olduğunu kimse görmüyor.