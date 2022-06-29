Karabük'te gece yarısı feci kaza! Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Sağlık ekipleri Salih ve Behiye Portakal çiftinin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Ali Emre Gürel ile aynı araçta bulunan Bedirhan Erdoğan (20) yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.