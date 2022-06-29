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    • Yaşam
    • 30.06.2022 06:17
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    • 30.06.2022 06:17
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    Karabük'te gece yarısı feci kaza! Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

    Son dakika haberi! Karabük’te kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında Karabük Valisi Fuat Gürel’in oğlunun da olduğu 2 kişi yaralandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

    Kaza, gece saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerindeki Bulak kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ali Emre Gürel idaresindeki 45 B 5576 plakalı otomobil ile Salih Portakal (71) idaresindeki 78 AH 435 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

    Salih Portakal ve Behiye Portakal (69) çifti çarpışmanın etkisiyle otomobilden yola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri Salih ve Behiye Portakal çiftinin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Ali Emre Gürel ile aynı araçta bulunan Bedirhan Erdoğan (20) yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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        Haberler Yaşam Karabük'te gece yarısı feci kaza! Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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