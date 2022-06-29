Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 29.06.2022 14:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.06.2022 14:17
    ABONE OL

    Selde kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'dan haber var: Kıyafeti ve ayakkabısı bulundu! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

    Son dakika haberi! Kastamonu'nun Küre ilçesinde babasını hacca yolcu etmek için geldiği köyünde sele kapılan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'nın kıyafetleri ve ayakkabısı derede bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kaybolan gençten haber var! Gözyaşlarına boğuldular

    Olay, Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası İhsan Bakırcı'yı hacca yolcu etmek için Kastamonu merkezden köyüne gelen Recep Bakırcı (22), sağanağın ardından Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla gözlerden kayboldu.

    Ailesinin jandarmaya kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.


    AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ile ANDA ekipleri, Uzunöz Deresi'nde ve bölgedeki arama çalışmalarını 3 gündür sürdürüyor.

        Arama kurtarma ekiplerince, 22 yaşındaki gencin kıyafetleri ve ayakkabısı derede bulundu.

        Orman işçisi olarak çalışan 22 yaşındaki gencin dedesi Salih ile amcası Yaşar Bakırcı, arama çalışmalarının yoğunlaştırıldığı bölgede gözyaşları içinde bekleyişini sürdürüyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’nin kanalında Öcalan’a ’sayın’ denildi
        Haberler Yaşam Selde kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'dan haber var: Kıyafeti ve ayakkabısı bulundu! Yakınları gözyaşlarına boğuldu
            SON DAKİKA