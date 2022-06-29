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    • Yaşam
    • 29.06.2022 16:30
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    • 29.06.2022 16:33
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    Bahçelievler'de sürücüsünün paniğe kapıldığı otomobil bankaya girdi

    Bahçelievler'de, başka otomobille hafif şekilde çarpışan otomobilin sürücüsü iddiaya göre paniğe kapılıp, fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobilin banka şubesine girmesiyle sürücü ile bankadaki bir müşteri yaralandı.

    DHA
    Sürücü paniğe kapıldı otomobil bankaya girdi

    Kaza, Soğanlı Mustafa Kemal Paşa Caddesi Başak Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Başka otomobille hafif şekilde çarpışan otomobilin sürücüsü Emine Dağlı iddiaya göre paniğe kapılıp fren yerine gaza bastı.

    Kontrolden çıkan otomobil, banka şubesine girdi. Sürücü Emine Dağlı ile banka müşterisi Taner Yumdu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    "PANİKLE BANKAYA DALDI"
    Ercan Mermer, "Kadın yukarı giderken otomobile hafif şekilde vurdu. Otomobil otomatik vites olduğu için o panikle bankaya daldı.

        Sürücüde cam kesitleri vardı. İlk müdahaleyi kendimiz yaptık. İçerideki müşterinin de ayağında hafif sıyrıklar vardı" dedi.

        "İÇERDE 3,4 TANE MÜŞTERİ VARDI"
        Ümit Özden, "Ben arkamı döndüğümde otomobili içeride gördüm. Burada otomobile çarpmış sonra bankaya daldı. İçerde 3,4 tane müşteri vardı. Zaten kimseyi içeri sokmadılar. Kadın panik halindeydi" diye konuştu.

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