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    • Yaşam
    • 27.06.2022 11:36
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    • 27.06.2022 11:40
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    Trafikte kavga! Falçata çekti: Doğrarım

    Son dakika haberleri... Sakarya'da bir kamyonet sürücüsü 'yol verme' tartışmasında otomobille önünü kesen 3 kişiyi falçatayla yaraladı. Falçatalı sürücü "Doğrarım" diye tehdit savurdu.

    DHA
    Trafik magandası falçata çekti!

    Sakarya'da bir kamyonet sürücüsü 'yol verme' tartışmasında otomobille önünü kesen 3 kişiyi falçatayla yaralayıp, "Doğrarım" diye tehdit etti.

    Olay, dün Adapazarı-Karasu yolunda Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu mevkisinde meydana geldi.

    OTOMOBİLLE ÖNÜNÜ KESTİLER
    İddiaya göre, Adapazarı yönüne giden otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı, 41 VM 373 plakalı kamyonetin sürücüsü E.G.'nin önünü keserek durdurdu.

    FALÇATAYLA 3 KİŞİYİ YARALADI
    Araçtan inenlerin üzerine gelmesine sinirlenen E.G., falçatayı kamyonetin camından sallayarak 3 kişiyi yaraladı. Bu anlar ise yaralanan kişilerin yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    "DOĞRARIM"
    Görüntülerde E.G.'nin, "Sol şeritte önümü kestiniz. Doğrarım. Arabamı parçaladınız. Arabamı parçalarsan ben de seni bıçaklarım" dediği duyulurken, karşı taraftan bir kişinin kolundan, bir kişinin de göğsünden yaralandığı, kamyonet sürücüsünün ise telefonla polisi aradığı görüldü. Kamyonet sürücüsü E.G., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Yaralanan İ.M., F.A. ve G.A. ise hastanedeki tedavilerinin ardından emniyete getirildi. Birbirlerinden şikayetçi olmalarıyla ifadeleri alınan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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