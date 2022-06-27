Sarıyer'de korku dolu anlar! Boğılmaktan son anda kurtarıldılar

Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi jandarma ekipleri kurtardı.

DENİZDE ÇIRPINMAYA BAŞLAYINCA ARKADAŞLARI DA GİRDİ

Olay, Sarıyer Kısırkaya sahilinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile plaja gelen Ramazan O. denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Ramazan O.'yu kurtarmak için arkadaşları da denize girdi.