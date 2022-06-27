Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.06.2022 09:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.06.2022 09:38
    ABONE OL

    Sarıyer'de korku dolu anlar! Boğılmaktan son anda kurtarıldılar

    İstanbul Sarıyer'de korku dolu anlar yaşandı. Denize giren ve doğulma tehlikesi geçiren 3 kişi baygın halde sahile çıkarıldı. 3 kişi, bir süre sonra kendine gelirken, bir kişi ise hastanede tedaviye alındı.

    Sarıyer’de korku dolu anlar!

    Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi jandarma ekipleri kurtardı.

    DENİZDE ÇIRPINMAYA BAŞLAYINCA ARKADAŞLARI DA GİRDİ
    Olay, Sarıyer Kısırkaya sahilinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile plaja gelen Ramazan O. denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Ramazan O.'yu kurtarmak için arkadaşları da denize girdi.

    JANDARMA EKİPLERİ BOTLA KURTARDI
    Jandarma ekiplerine de haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma ekibi, boğulmak üzere olan Ramazan O. ile Yavuz L.'yi bota alarak kurtardı. Baygın halde bota çıkarılanlar hızla sahile götürüldü.

    Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Yavuz L. bir süre sonra kendine gelirken, Ramazan O. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Aynı sahilde Macid H. ile Aya E. isimli iki kişi de boğulma tehlikesi atlattı. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kendilerine geldi.

    Jandarmanın boğulma tehlikesi atlatanları kurtarma çalışmaları çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, sahilde baygın halde yatan kişilere ekiplerin müdahale etmesi görülüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Batı Karadeniz’de sel felaketi
    Haberler Yaşam Sarıyer'de korku dolu anlar! Boğılmaktan son anda kurtarıldılar
        SON DAKİKA