Sarıyer'de korku dolu anlar! Boğılmaktan son anda kurtarıldılar

Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi jandarma ekipleri kurtardı.
DENİZDE ÇIRPINMAYA BAŞLAYINCA ARKADAŞLARI DA GİRDİ
Olay, Sarıyer Kısırkaya sahilinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile plaja gelen Ramazan O. denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Ramazan O.'yu kurtarmak için arkadaşları da denize girdi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Yavuz L. bir süre sonra kendine gelirken, Ramazan O. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Aynı sahilde Macid H. ile Aya E. isimli iki kişi de boğulma tehlikesi atlattı. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kendilerine geldi.
Jandarmanın boğulma tehlikesi atlatanları kurtarma çalışmaları çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, sahilde baygın halde yatan kişilere ekiplerin müdahale etmesi görülüyor.