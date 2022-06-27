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    • Yaşam
    • 27.06.2022 08:59
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    • 27.06.2022 09:20
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    Irak sınırında sürü halinde dağ keçileri görüntülendi

    Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında bulunan Işıklı bölgesinde sürü halinde dağ keçileri görüntülendi. Sürü halindeki dağ keçileri, bölgedeki popülasyonun da arttığını gösteriyor.

    İHA
    Sürü halinde görüldüler

    Seyir halinde olan bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen sürü halindeki dağ keçileri, bölgedeki popülasyonun da arttığını gösteriyor.

    Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Bölgedeki yabani hayvanların avlanmasının yasaklanmasıyla birlikte son zamanlarda yabani hayvanların popülasyonunun artmasına neden oldu.

    Bu bizim bölge için çok güzel bir gelişme. Çukurca Belediyesi olarak kış aylarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile ortaklaşa yabani hayvanları için yem bırakıyoruz.
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