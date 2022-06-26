WhatsApp'tan hastasının bilgilerini paylaşan ifşacı psikoloğa hapis talebi

"ARKADAŞI DA BİLİYORDU" SAVUNMASI

Hakkında açılan davaya gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkarılan ve polisler eşliğinde mahkemeye götürülen psikolog Hasan Hakan Özyurt, seanslar bittikten sonra danışanı ve arkadaşının kendisiyle tatile gitmek istediğini öne sürerek, "Ben de kabul ettim. Yolda davranışları ani bir şekilde garipleşti. Sürekli arkadaşıyla konuşuyordu. Saldırgan tutum sergilediler. Otele gelince HES koduyla ilgili sıkıntı çıktı ve geri döndüm" dedi.

Sonrasında danışanı ve arkadaşının kendisine garip mesajlar attığını ileri süren psikolog, "Arkadaşını bana karşı kışkırttı. İş tehlikeli boyuta geldiği için arkadaşına mesaj attım. Mahrem bilgileri içermemektedir, konuşma bozuklukları ile ilgili mesajlardır. Arkadaşı da konuşma bozukluğu rahatsızlığı olduğunu bilmektedir" diyerek kendini savundu. M.A.'nın arkadaşı ise bu bilgileri daha önceden bilmediğini kaydetti.