WhatsApp'tan hastasının bilgilerini paylaşan ifşacı psikoloğa hapis talebi

Konuşma bozukluğu sorunu yaşayan 27 yaşındaki M.A. tavsiye üzerine psikolog Hasan Hakan Özyurt'un İstanbul Bahçelievler'deki kliniğinde tedaviye başladı. M.A., 2020 yılında başlayan süreçte 5 seansa yakın tedavi aldı. Bu süre içinde psikolog, etik değerlerle açıklanamayacak şekilde terapi dışında da danışanıyla görüşmeye başladı.
ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ
Bu süre içerisinde bir devlet okulunda rehber öğretmenlik de yaptığı öğrenilen klinik psikolog Hasan Hakan Özyurt danışanı M.A.'nın arkadaşı ile de tanıştı. M.A. arkadaşıyla birlikte Antalya'ya tatile gitmeye karar verdiğinde Özyurt da onlarla gitmek istedi. Üç isim birlikte yola çıktı. Yolda araç sürme nedeniyle yaşanan tartışma Antalya'daki otele giriş yapılacağı sırada psikoloğun geri dönmesine neden oldu. Ama psikolog öyle bir şey yaptı ki bu yine etik değerlere sığmamakla birlikte bir suçu da beraberinde getirdi.
SAVCILIK: ÖZEL BİLGİLERİ ETİK DIŞI PAYLAŞTI
M.A., danıştığı psikoloğun terapi esnasında paylaştığı özel bilgilerini whatsapp aracılığıyla arkadaşına gönderdiğini öğrendi. Elindeki yazışmalarla "Tüm sorunlarımı ve paylaşmaması gereken meslek etiğine aykırı tüm bilgilerimi mesaj olarak atmıştır" diyerek avukatı Mert Can Bozkuş aracılığıyla savcılığın kapısını çaldı. Psikolog Hasan Hakan Özyurt gönderdiği mesajların meslek etiğine aykırı olmadığını ve kişisel veri niteliği taşımadığını söylese de savcılık, "Tartışmaları nedeniyle kişisel veri ve kişiye özel bilgileri meslek etiğine uygun olmayacak şekilde üçüncü kişiye paylaştı" dedi. "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapsini istedi.