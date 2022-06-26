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    • 26.06.2022 08:15
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    • 26.06.2022 08:23
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 5 il için kırmızı alarm! Sel ve taşkınlara karşı dikkat... | 26-30 Haziran

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan tahminlere göre bugün özellikle yurdun kuzey ve doğu bölümlerinde yağış beklendiği açıklandı. Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise kırmızı alarm verildi. Bu illerde yaşayan vatandaşlardan sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunması istendi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden 5 il için kırmızı alarm

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, Denizli ve Aydın'ın iç kesimleri ile sabah saatlerinde Çanakkale, Edirne, Balıkesir'in batısı, İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Samsun ve Rize çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Samsun ve Rize çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşumu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı bulutlu, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BALIKESİR °C, 30 °C
        Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EDİRNE °C, 31 °C
        Parçalı bulutlu, güney ve batısı kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 29 °C
        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ °C, 29 °C
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Manisa ile İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Denizli ve Aydın'ın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra ve akşam saatlerinde Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        DENİZLİ °C, 33°C
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 32°C
        Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kuzey çevreleri ile iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KÜTAHYA °C, 24°C
        Parçalı bulutlu

        MANİSA °C, 33°C
        Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 33°C
        Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 33°C
        Az bulutlu, batı çevreleri yer yer parçalı bulutlu

        HATAY °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MERSİN °C, 30°C
        Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 23°C
            Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ÇANKIRI °C, 24°C
            Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 24°C
            Parçalı bulutlu

            KONYA °C, 26°C
            Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge gelinde kuvvetli, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor

            BOLU °C, 19°C
            Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 25°C
            Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 21°C
            Çok bulutlu, il geneli çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 22°C
            Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, akşam ve gece saatlerinde batısı başta olmak üzere il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimleri ile Samsun ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            AMASYA °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            GÜMÜŞHANE °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            SAMSUN °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            TRABZON °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzeydoğu kesimleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatın yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            KARS °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            MALATYA °C, 26°C
            Parçalı bulutlu

            VAN °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 32°C
                Parçalı ve az bulutlu

                GAZİANTEP °C, 28°C
                Az bulutlu

                SİİRT °C, 30°C
                Parçalı ve az bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 32°C
                Az bulutlu

                26-30 HAZİRAN 2022 HAVA DURUMU

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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 5 il için kırmızı alarm! Sel ve taşkınlara karşı dikkat... | 26-30 Haziran
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