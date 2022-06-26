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    Türkiye’nin konuştuğu cinayette elde edilen bilgiler şaşkına çevirdi

    Yavuz Selim Bektaş, eski sevgilisi Beril Varol ile ev arkadaşı Ömer Akın’ı katletti. Ardından intihar etti. Soruşturma derinleşti. Genç kadının evinden çıkanlar şoke etti: Silah, uyuşturucu, hassas terazi...

    Adli tip

    Türkiye 27 Mayıs'ta bir vahşete tanıklık etti. Yer, İstanbul'un Fulya İlçesi'ydi. 34 yaşındaki Yavuz Selim Bektaş, eski kız arkadaşı Beril Varol ile ev arkadaşı akademisyen Ömer Akın'ı katletti. Ardından intihar etti. Yürekleri yakan olayla ilgili soruşturma devam etti. Cinayetin işlendiği evde, yeni deliller tespit edildi. Buna göre Beril Varol'un evinde yapılan incelemelerde, silah, 170 gr marijuana olarak tabir edilen uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içmekte kullanılan apartlar, intihar notu, hassas terazi, boş kovanlar ve pasaportlar ele geçirildi. Maktullerin tırnaklarından alınan DNA örnekleri de incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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    Haberler Yaşam Türkiye’nin konuştuğu cinayette elde edilen bilgiler şaşkına çevirdi
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