Sokak ortasında öldürülen Batuhan Kurt'un katil zanlısı eski sevgilisinin babası çıktı!

İstanbul'daki Kapalıçarşı'da bir kuyumcuda çalışan Batuhan Kurt (21), 19 Mart sabahı işe gitmek için Ümraniye'deki evinden çıktı.
Birkaç sokak ileride karşılaştığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybetti. Batuhan'ın bıçaklanma anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.
İstanbul Cinayet Büro Amirliği'ndeki polisler görüntüyü inceledi ancak Batuhan ile ondan fizikçe oldukça iri olan katili arasında hiçbir konuşma ya da tartışma olmamıştı. Batuhan'ın ailesi de kimseyle bir problemleri olmadığını söylemişti. Yüzünü maske ve bereyle gizleyen katilin Batuhan'ı bıçaklaması için herhangi bir neden yok gibiydi.
TELEFONDAKİ İZ
İstanbul polisi, Batuhan'ın telefonunu da inceleme aldı. Batuhan bir numarayı defalarca aramış ancak aramaları cevapsız kalmıştı. Telefonu kullanan 20 yaşındaki Esmanur G.'ydi. Yapılan araştırmada ikilinin bir süre arkadaşlık yaptıkları tespit edildi. Polis bu kez de Esmanur G.'nin yakın çevresini soruşturmaya başladı. Esmanur G.'nin babası oldukça iri yarı biriydi.