Sokak ortasında öldürülen Batuhan Kurt'un katil zanlısı eski sevgilisinin babası çıktı!

İstanbul Cinayet Büro Amirliği'ndeki polisler görüntüyü inceledi ancak Batuhan ile ondan fizikçe oldukça iri olan katili arasında hiçbir konuşma ya da tartışma olmamıştı. Batuhan'ın ailesi de kimseyle bir problemleri olmadığını söylemişti. Yüzünü maske ve bereyle gizleyen katilin Batuhan'ı bıçaklaması için herhangi bir neden yok gibiydi.