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    • Yaşam
    • 26.06.2022 14:04
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    • 26.06.2022 14:19
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    Osmanlı'da mezuniyet belgeleri nelerdi? Koleksiyoner Enver Beşinci tüm detaylarını anlattı

    Koleksiyonerlik yapan Enver Beşinci, Osmanlı'daki mezuniyet belgeleri geleneğini anlatarak topladığı parçaları sergiledi. Yaklaşık çeyrek asırdır koleksiyoner olan Beşinci, icazetname geleneğinin Hz. Muhammed'den günümüze kadar uzandığının altını çizdi. Beşinci, "Bu belgeler bize ait değil, insanlığın malı." dedi.

    Osmanlı’da mezuniyet belgeleri nelerdi?

    Gençlik yıllarından itibaren özel ilgi alanı olan eski eşya ve antika merakı nedeniyle koleksiyonculuk yapan Enver Beşinci, topladığı Osmanlı dönemine ait "İcazetname ve Şahadetname"leri sergiledi. Enver Beşinci, "Osmanlı'dan Günümüze İcazetten Diplomaya" isimli çalışmasıyla, Osmanlı'nın mezuniyet belgelerine ışık tuttu.

    Beşinci, 2010 yılından itibaren topladığı icazetname, şahadetname ve diplomalarla geniş bir koleksiyon oluşturdu. Enver Beşinci, icazetname geleneğinin çok köklü bir gelenek olduğunu ve Hz. Muhammed'e kadar uzanan ilim geleneğinin bir parçası olduğunu belirtti.

    Osmanlı'da okulların kurumsallaşması ve mehteplerin kurulmasından sonra "Şahısların güvenirliğini kurumlara yüklemiş olduğunu" belirten Beşinci, mezuniyet belgesi olarak icazetnamelerin yerine şahadetnamelerin verilmeye başlandığını aktardı.

    Çeyrek asırdır koleksiyonerlik yapan Enver Beşinci, "Bu belgeler bize ait değil, insanlığın malı. Biz sadece muhafaza ederek geleceğe bir köprü olması açısından kültür ve ilim zenginliğimizi geçmişten geleceğe tebarüz eden o geleneği, nasıl ulaştırabiliriz." derdinde olduğunu söyledi.

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    Haberler Yaşam Osmanlı'da mezuniyet belgeleri nelerdi? Koleksiyoner Enver Beşinci tüm detaylarını anlattı
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