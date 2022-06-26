Osmanlı'da mezuniyet belgeleri nelerdi? Koleksiyoner Enver Beşinci tüm detaylarını anlattı

Beşinci, 2010 yılından itibaren topladığı icazetname, şahadetname ve diplomalarla geniş bir koleksiyon oluşturdu. Enver Beşinci, icazetname geleneğinin çok köklü bir gelenek olduğunu ve Hz. Muhammed'e kadar uzanan ilim geleneğinin bir parçası olduğunu belirtti.

Osmanlı'da okulların kurumsallaşması ve mehteplerin kurulmasından sonra "Şahısların güvenirliğini kurumlara yüklemiş olduğunu" belirten Beşinci, mezuniyet belgesi olarak icazetnamelerin yerine şahadetnamelerin verilmeye başlandığını aktardı.