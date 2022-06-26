Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Şiddet görüyorum yalanıyla kandırdı





'ARABAMI SATTIM, BORÇ ALDIM'

Kadın ve kendini arayan kişiye ulaşamadığını belirten Mollaahmet, "Teyzesi tarafından işkence gördüğünü söyledi. Yüzü, gözü morarmış şekilde video attı, yemin etti, ben de inandım. Arabamı sattım, borç aldım, tüm paramı verdim. Parası olduğuna dair video da attı. Benim niyetim kadına yardım etmekti, Türkiye'ye gelince parasını veririm düşüncesindeydim. Dolandırıldığımı anladım ve avukat aracılığıyla şikayetçi oldum. Hep birilerinin dolandırıldığını duyardım, ben normalde engellerdim ama bir kez düştük işte, hata ettik. Çocuklarımın rızkını bile ona verdim" dedi.