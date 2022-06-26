Hamileyken kontrole giden Raziye Taşçı bebeğin öldüğünü öğrendi! Başka hastaneye gidince şoke eden gerçekle karşılaştı

Özel hastanedeki skandal, şaşkına çevirdi! Olayın adresi Antalya'nın Manavgat İlçesi'ydi. Raziye-Ramazan Taşçı çifti, geçtiğimiz yıl ikinci kez bebekleri olacağını öğrendi. Hamileliğin 7'nci haftasında, rutin kontroller için ilçedeki özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan kontrollerde aileye bebeklerinin öldüğü söylendi! Hastanenin kürtaj için istedikleri parayı bulamayan Taşçı çifti, evine gitti. Bu sırada doktor bir yakınlarının önerisiyle ertesi gün Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Yapılan tetkiklerde, kalp atışı alınan bebeğin yaşadığı belirlendi. Büyük mutluluk yaşayan Raziye-Ramazan Taşçı, 5 Kasım'da doğan kızlarına İkranur adını verdi. Bugün, 7 aylık olan kızlarına ölü raporu veren özel hastaneyi de Manavgat Tüketici Mahkemesi'ne şikayet etti. 500 bin lira tazminat istedi. Anne Taşçı, "Bebeğimin kalbi gümbür gümbür atıyordu. Eğer çocuğumu aldırmış olsaydık bugün 'Acaba yaşasaydı nasıl olacaktı' diye üzülecektim. Araştırmasaydım çocuğumun yaşadığını bilemeyecektim" dedi.