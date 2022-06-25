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    • Yaşam
    • 25.06.2022 19:56
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    • 25.06.2022 20:01
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    Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken kaybolan Eyüp Güneş hala bulunamadı

    Siirt'in Pervari ilçesinde geçtiğimiz günlerde üzücü bir olay yaşandı. Müküs Çayı kenarında piknik yaptıkları sırada suya düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş hala bulunamadı. Arama çalışmaları devam ediyor.

    AA
    Neredesin Eyüp hemşire!

    Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

    ARKADAŞI AYAĞA KAYARAK SUYA DÜŞMÜŞTÜ


    Beğendik beldesi yakınlarında ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, Hakkari Jandarma Arama ve Kurtarma, AFAD ve UMKE ekipleri görev yapıyor.

        Ekipler, olayın meydana geldiği Müküs Çayı ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgesinde sualtı ve üstünde arama gerçekleştiriyor.

        Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da düştüğü Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı.

        Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılıp kaybolmuştu.
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        Haberler Yaşam Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken kaybolan Eyüp Güneş hala bulunamadı
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