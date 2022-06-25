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    • Yaşam
    • 25.06.2022 20:14
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    • 25.06.2022 20:14
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    Meteoroloji ve AFAD'dan o bölgelerde yaşayanlara son dakika uyarısı! Şiddetli yağış ve sel baskını...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından ükemizin Batı Karadeniz bölgesinde bulunan belli başlı illere son dakika uyarısı geldi. Buna göre Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli yağış beklendiği, kuzey ve iç kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak yağışların pazar ve pazartesi günlerinde aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

    O bölgelerde yaşayanlara uyarı!

    Meteorolojiden yapılan uyarıda Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli yağış beklendiği, kuzey ve iç kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak yağışların pazar ve pazartesi günlerinde aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

    SICAKLIK 4 İLA 8 DERECE DÜŞECEK


    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarılara göre iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortasından itibaren artmaya başlayacağı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

        GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT


        Kuzey ve iç kesimlerde devam edeceği ön görülen yerel gök gürültülü sağanak yağışların, pazar günü yağışların Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Amasya-Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        Kastamonu kıyıları, Bartın ve Zonguldak'ta şiddetli, pazartesi günü ise Batı Karadeniz genelinde şiddetli ve yer yer aşırı olması tahmin ediliyor.
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            Haberler Yaşam Meteoroloji ve AFAD'dan o bölgelerde yaşayanlara son dakika uyarısı! Şiddetli yağış ve sel baskını...
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