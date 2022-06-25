Meteoroloji ve AFAD'dan o bölgelerde yaşayanlara son dakika uyarısı! Şiddetli yağış ve sel baskını...



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarılara göre iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortasından itibaren artmaya başlayacağı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.