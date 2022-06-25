Meteoroloji ve AFAD'dan o bölgelerde yaşayanlara son dakika uyarısı! Şiddetli yağış ve sel baskını...

Meteorolojiden yapılan uyarıda Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli yağış beklendiği, kuzey ve iç kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak yağışların pazar ve pazartesi günlerinde aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK 4 İLA 8 DERECE DÜŞECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarılara göre iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortasından itibaren artmaya başlayacağı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.