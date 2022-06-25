Sada Çayı'nın taşmasıyla yol çöktü: Cide ve Şenpazar ilçesinin Kastamonu’yla bağlantısı kesildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından turuncu uyarının yapıldığı Kastamonu'da şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Kastamonu'nun kuzey etkili olan sağanak yağış sebebiyle taşan çay ve dereler sebebiyle yollarda göçük ve heyelanlar yaşandı. Kastamonu'yu Şenpazar ve Cide ilçelerine bağlayan Sada Çayı üzerindeki yol, sağanak yağış sebebiyle çöktü. Sada Çayının taşmasıyla Kesmekayrak köprülerinin yıkılması sonrası Cide ve Şenpazar ilçelerinin Kastamonu'yla olan bağlantısı kesildi.