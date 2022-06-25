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    • Yaşam
    • 25.06.2022 16:04
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    • 25.06.2022 16:04
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    Astsubay polis sevgilisini öldürüp intihar etti

    Balıkesir’in Bandırma ilçesinde astsubay Burkay Urcan (28), polis memuru sevgilisi Kübra Açar’ı (24) tabancayla 3 el ateş ederek öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

    DHA
    Astsubay-polis ilişkisinde hayatta kalan olmadı

    Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yenice Mahallesi'nde rüzgar türbinlerinin bulunduğu alanda meydana geldi. İddiaya göre silah sesi duyan, rüzgar türbini tesisinde çalışan güvenlik görevlileri, alanı kontrol ettiklerinde, otomobilin yanında 2 kişinin kanlar içinde yattığını gördü.

    İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan 2 kişinin de öldüğü belirlendi. Jandarma, cansız bedenlerin, Bandırma Jandarma Komutanlığı'nda astsubay Burkay Urcan ve Bandırma Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru Kübra Açar'a ait olduğunu saptadı.

    Açar ve Urcan'ın cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, ilk incelemede Burkay Urcan'ın, tabancayla Kübra Açar'a 3 el ateş ettikten sonra kendi başına da tek el ateş ettiğini değerlendirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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