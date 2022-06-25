Antalya'da deniz polisinden Türk bayrağı operasyonu! Bayrak direğinden kopunca hemen harekete geçtiler

Muratpaşa İlçesi Şirinyalı Mahallesi Falez 1 Parkı içindeki dev direkteki Türk bayrağı, şiddetli rüzgarın etkisiyle dün gece yerinden koptu. Bayrak, hemen alt taraftaki falezlerden denize düştü.
Sabah saatlerinde bölgede temizlik çalışması yapan Muratpaşa Belediyesi görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bayrağın denizde olması nedeniyle bölgeye deniz polisi yönlendirildi.
Hazırlıklarını yapan deniz polisi Kaleiçi Yat Limanı'ndan botla çıkarak bayrağın olduğu noktaya ulaştı. Su altında bulunan bulunan bayrak önce yüzeye çıkartıldı. Denizin dalgalı havanın rüzgarlı olması nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı.