Şişli’de film gibi olay: Rehin alınan genç kadınını PÖH'ler kurtardı! Taciz iddiası...





"BENİ ÖLDÜRECEKLER, REHİN ALDILAR VE KAPILARI KİLİTLEDİLER"

Olayı fark edip polise ihbarda bulunan Arda Ahmet G., "Biz burada çalışıyoruz. Kız camdan seslendi ve sessiz bir şekilde bize el ve kol yaptı. Bizde yardımcı amaçlı yanına gittik ve bize 'beni öldürecekler, rehin aldılar ve kapıları kilitlediler' dedi. Öyle deyince bizde polisi aradık ve hemen geldiler, gereğini yaptılar. İlk etapta bir ekip geldi, kapıyı açtırmaya çalıştılar ancak içeridekiler kapıyı açmayınca daha fazla ekip geldi. Sonra özel harekat polisi geldi ve kapıyı kırdılar, kızı çıkarttılar. İçerisinde iki tane yabancı uyruklu şahıs ve bir kız çıktı. Kızı kaçırmışlar, taciz etmişler ve rehin almışlar" dedi.