Kırıkkale'de yangın paniği! Pencereden atlayan bir kişi ağır yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir binada çıkan yangında bir kişi 4. katın penceresinden atladı.

Yenişehir Mahallesi 286. Sokak'ta üniversite öğrencileri ve çalışanların kaldığı 5 katlı apartın 4. katında Muhammed Emin K'nin bulunduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.