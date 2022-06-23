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    • Yaşam
    • 23.06.2022 08:46
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    • 23.06.2022 08:48
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    Kırıkkale'de yangın paniği! Pencereden atlayan bir kişi ağır yaralandı

    Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir binada çıkan yangında, 4. katın penceresinden atlayan işçi ile dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, diğer odalara ve binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

    Yangından korktu pencereden atladı

    Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir binada çıkan yangında bir kişi 4. katın penceresinden atladı.

    Yenişehir Mahallesi 286. Sokak'ta üniversite öğrencileri ve çalışanların kaldığı 5 katlı apartın 4. katında Muhammed Emin K'nin bulunduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Alevleri gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak binada konaklayanları kısa sürede tahliye etti.

    PENCEREDEN ATLADI
    Yangın sırasında alevlerin etkisi altından kalan Muhammed Emin K, bulunduğu dairenin penceresinden atladı.

    Ağır yaralanan Muhammed Emin K. ve dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

    Yangın, diğer odalara ve binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

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    Haberler Yaşam Kırıkkale'de yangın paniği! Pencereden atlayan bir kişi ağır yaralandı
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