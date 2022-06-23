İzmir'de anaokulunda "kayıp" skandalı! 3 çocuk yok oldu aileler harekete geçti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir anaokulunda yaşları henüz 5 olan üç çocuğun öğle saatlerinde kaybolduğunun fark edilmesi paniğe neden oldu. Çocuklar saatler sonra 3 kilometre uzakta bulundu. Aileler şikâyetçi oldu.

Olay 21 Haziran günü saat 11.00 sıralarında, Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde bulunan bir anaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anaokulunda eğitim gören ve 5 yaşında oldukları öğrenilen üç çocuk kayıplara karıştı. Çocukların kaybolmasının ardından çevrede çocukları arayan öğretmenlerle okul personelinin ise durumu ailelere haber vermedikleri öne sürüldü.