İzmir'de anaokulunda "kayıp" skandalı! 3 çocuk yok oldu aileler harekete geçti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir anaokulunda yaşları henüz 5 olan üç çocuğun öğle saatlerinde kaybolduğunun fark edilmesi paniğe neden oldu. Çocuklar saatler sonra 3 kilometre uzakta bulundu. Aileler şikâyetçi oldu.
Olay 21 Haziran günü saat 11.00 sıralarında, Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde bulunan bir anaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anaokulunda eğitim gören ve 5 yaşında oldukları öğrenilen üç çocuk kayıplara karıştı. Çocukların kaybolmasının ardından çevrede çocukları arayan öğretmenlerle okul personelinin ise durumu ailelere haber vermedikleri öne sürüldü.
Ancak daha sonra çocuklarının kaybolduğunu öğrenen aileler de arama çalışmalarına katıldı. Kayıp çocuklar yaklaşık 3 saat sonra bitkin bir halde anaokulunun 3 kilometre uzağında, servis şoförü tarafından bulundu. Yaşanan olayın ardından kayıp çocukların aileleri, polis merkezine giderek anaokulu müdürü Y.Ç. ve öğretmen G.B.'den şikâyetçi oldu. Kaybolan çocuklardan A.S.'nin annesi Deniz Can Sunkur yaşadıklarını şöyle anlattı:
'TELAŞ ETMEYİN AMA...'
"Çocuklar sabah 11.30 gibi kaybolmuşlar ancak anaokulu bize haber vermedi. Biz anaokulunun üst katında oturuyoruz. Diğer çocuğuma bakan anneme, üst kata çıkan çocuk olup olmadığını sormuşlar. Annem de o esnada şüphelenerek beni aradı. Ben de oğlumun öğretmenini aradım ancak telefonlarıma cevap vermedi. Daha sonra mesaj atarak çocuğumun görüntüsünü istedim, yanıtsız kaldım. Ben de işyerimden çıkarak okula geldim. Bu kez de sınıfın kapısını açmadılar. Bir süre sonra sınıfın kapısı açıldı ve okulda görevli olan bir personel 'Siz telaş etmeyin diye haber vermedik. Üç çocuk kayıp, içlerinden birisi de oğlunuz' dedi. O an şok geçirdim.