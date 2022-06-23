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    • Yaşam
    • 23.06.2022 13:28
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    • 23.06.2022 13:28
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    Kağıthane'de acı olay! Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

    Son dakika haberleri... Kağıthane'de avı bir olay yaşandı. Evinin balkonundan düşen 2 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

    Kahreden olay!

    Kağıthane'de, evinin balkonundan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti.

    Alınan bilgiye göre, Harmantepe Mahallesi Kerem Sokak'taki bir binanın 3'üncü katında oturan ailenin 2 yaşındaki çocuğu Hira A, annesi temizlik yaparken çıktığı balkondan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

    Olayı fark eden vatandaşlar, çocuğu özel bir hastaneye götürdü. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hira A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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