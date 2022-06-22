Sokak ortasında taciz iddiasına koca dayağı! Yer: İstanbul





Mahalle sakini Doğan Tek ise, "Bizim burada böyle olaylar çok yaşanır ama bu çok fena bir olaydı. Ben şurada kapının önünde dururken bir anda önümde oldu. Arkadaş hızlı hızlı geliyordu ileriden, giderken bir anda yengenin beline sarıldı. O anda zaten sağ olsun Alparslan kardeş Osmanlı tokadını yapıştırdı. Biz tam konuyu anlayamadık. O arada hanımı bağırmaya başlayınca ben gittim tuttum onu. Dedim ki 'dur adamı bırak' Oda 'abi bırak karımı taciz etti.' dedi. Karımı taciz etti deyince ben bıraktım zaten ama o ara adam kaçtı, iyi ki de kaçtı. Yoksa gerçekten bugün bu konuları konuşmuyorduk. Ama hak edene dersini vermek lazım olduğunu düşünüyorum. İnşallah bir daha tekrarı yaşanmaz" dedi.

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