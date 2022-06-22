Karşısına çıkan ayıyı korkutarak kaçırdı! Yaşadığı anları anlatınca dinleyenler kahkahaya boğuldu

"AYI BANA SİNİRLİ BİR ŞEKİLDE BAĞIRDI BEN DE ONA BAĞIRINCA KORKUP KAÇTI"

Köyde yaşayan Asım Durmuş isimli bir vatandaş, sabah namazından sonra evine gittiği esnada ayının bir anda önüne çıktığını kaydetti. Şaşkınlık ve korku içerisinde ayıyla göz göze gelen Durmuş, ayının kendisine bağırdığını, o panikle kendisinin de ayıya yüksek sesle bağırarak kendini savunduğunu söyleyerek, "Sabah namazından çıktım, mezarlığın orada dua okudum. Dönüşte bir baktım ayı yukarıdan aşağı doğru geliyordu. Ayıyı görür görmez aha ayı dedim. Aramızda 10 metre falan var bir anda sinirlendi, bağırmaya başladı. Ben de ona yüksek sesle bağırdım yoldan aşağı gitti. Ben çok yüksek sesle bağırdım köyün aşağısında Muğdat diye arkadaş duymuş. Yavru ayı değildi, büyük, kocaman bir ayıydı" diye konuştu.