Tıp fakültesi mezuniyetine damga vurdu: Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil, bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak





Uçar yaptığı konuşmada kullandığı şu ifadeler ise salondaki herkesin takdirini topladı;

Hekimliğin en başta bir vicdan meselesi olduğunu vurgulayan değerli hocalarımıza asistanlarımıza teşekkür ediyoruz.



Rasim Özdenören'in dediği gibi hem bu deveyi güdecek hem bu diyardan gitmeyeceğiz… Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil kendisini okutan büyüten bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak"