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    • Yaşam
    • 21.06.2022 18:59
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    • 21.06.2022 19:18
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    Tıp fakültesi mezuniyetine damga vurdu: Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil, bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak

    Çapa Tıp Fakültesi Mezuniyet töreninde, okulu birincilikle tamamlayan Merve Nur Uçar yaptığı konuşmayla ayakta alkışlandı. Genç doktor Uçar, "Rasim Özdenören'in dediği gibi hem bu deveyi güdecek hem bu diyardan gitmeyeceğiz… Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil kendisini okutan büyüten bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak" ifadelerini kullandı.

    Tıp fakültesi mezuniyetine damga vuran konuşma!

    BatmanMervenur Uçar, birinci olarak girdiği Çapa Tıp Fakültesi'nden yine birincilikle mezun oldu.


    Üniversitede düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Merve Nur Uçar yaptığı konuşma ile törene adeta damgasını vurdu.



    Uçar yaptığı konuşmada kullandığı şu ifadeler ise salondaki herkesin takdirini topladı;

    Hekimliğin en başta bir vicdan meselesi olduğunu vurgulayan değerli hocalarımıza asistanlarımıza teşekkür ediyoruz.

    Rasim Özdenören'in dediği gibi hem bu deveyi güdecek hem bu diyardan gitmeyeceğiz… Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil kendisini okutan büyüten bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak"



    AYAKYA ALKIŞLANDI
    Salonda töreni izleyenler Mervenur Uçar'ın konuşmasını dakikalarca ayakta alkışlandı.

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    Balkan Ninnisi
    Haberler Yaşam Tıp fakültesi mezuniyetine damga vurdu: Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil, bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak
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