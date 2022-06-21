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    • Yaşam
    • 21.06.2022 18:20
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    • 21.06.2022 18:20
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    Kayseri emniyetinden il genelinde operasyon! Aranan 12 kişi paketlendi

    Kayseri emniyeti il genelinde düzenlendiği operasyonlarla yasa dışı olaylara ve kaçaklara göz açtırmıyor. Bu kapsamda emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı.

    AA
    Kayseri’de kaçaklara operasyon

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı.

    Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Sahabiye, Argıncık, Kayabaşı, Danişment, Tınaztepe, 30 Ağustos, Osmanlı, Mimarsinan ve Güllük Mahallelerinde eş zamanlı operasyon yaptı.

    Yapılan planlı operasyonda; hakkında 'Birden Fazla Kişi İle Yağma' suçundan yakalama emri ile 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., hakkında 'Hırsızlık' suçundan yakalama emri ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. ile birlikte 12 kişi yakalandı.

    Yakalanan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Balkan Ninnisi
    Haberler Yaşam Kayseri emniyetinden il genelinde operasyon! Aranan 12 kişi paketlendi
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