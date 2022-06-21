Pınar Gültekin’i canice katleden Cemal Metin Avcı'ya tepki çeken ceza

Muğla'da, üniversiteli Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup, yakan Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Avcı'nın SEGBİS ile katıldığı duruşmada baba Sıddık Gültekin, kızının diri diri yakıldığını anlatıp, "Evladıma yönelik atılan iftiraların gerçek olmadığı her defasında ortaya çıktı" ifadesini kullandı. Anne Şefika Gültekin, perişan durumda olduklarını haykırdı.
Avukat Rezan Epözdemir, "Sanık, ailesini bağ evine göndererek etrafı temizletmiş. Bu cinayet tek başına işlenemez" diyerek diğer aile üyelerinin de cezalandırılması gerektiğini hatırlattı. Mahkeme heyeti, Avcı'yı önce müebbet hapse çarptırdı. Ardından "haksız tahrik indirimi" uygulayıp, cezayı 23 yıl hapis olarak karara bağladı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da beraati kararlaştırıldı. Karara Gültekin'in ailesi isyan bayrağı açtı: Böyle adalet olmaz olsun!
Cemal Metin Avcı, vahşi cinayeti detaylarıyla anlattı. Ama hakimin verdiği ödül gibi ceza, herkesi şaşırttı.