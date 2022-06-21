Pınar Gültekin’i canice katleden Cemal Metin Avcı'ya tepki çeken ceza





Avukat Rezan Epözdemir, "Sanık, ailesini bağ evine göndererek etrafı temizletmiş. Bu cinayet tek başına işlenemez" diyerek diğer aile üyelerinin de cezalandırılması gerektiğini hatırlattı. Mahkeme heyeti, Avcı'yı önce müebbet hapse çarptırdı. Ardından "haksız tahrik indirimi" uygulayıp, cezayı 23 yıl hapis olarak karara bağladı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da beraati kararlaştırıldı. Karara Gültekin'in ailesi isyan bayrağı açtı: Böyle adalet olmaz olsun!