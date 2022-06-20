Rüyalarında karısının kendisini aldattığını gördü şiddet uyguladı! Son rüyasında da aldatıldığını görünce karısını boğarak öldürmeye çalıştı

"HAYATİ TEHLİKESİ VAR"

Polisin geleceğini öğrenen Ümit B.'nin kendisini evin banyosuna kilitlediğinin anlatıldığı şikâyet dilekçesinde, "Banyoda saçını kesen Ümit B., kıyafetleriyle duş almıştır. Polis kapıyı zorla açtığında şüpheliyi bu halde bulmuştur. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan müvekkil, daha önce de eşinden şikâyetçi olmuş, hakkında 'basit yaralama' suçundan ceza davası açılmıştır. Şiddet mağduru olan müvekkilin hayati tehlikesi bulunmaktadır. Eşinin ölüm tehditleriyle karşı karşıya kalan müvekkil için mümkün olmayan zararlar pek olasıdır. Bu nedenle Ümit B.'den şikâyetçiyiz" denildi.