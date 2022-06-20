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    • Yaşam
    • 20.06.2022 09:46
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    • 20.06.2022 10:04
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    İstanbul'da trafik ışıklarında cinayet! Korsan taksideki yolcu hayatını kaybetti

    Avcılar'da trafik ışıklarında duran korsan taksiye arkadaki otomobilden inen iki kişi tarafından ateş edildi. Saldırıda ağır yaralayan Oğuz Bora Tunç (46) hastanede hayatını kaybetti.

    DHA
    İstanbul’da trafik ışıklarında cinayet

    Mustafa Kemal Paşa Firuzköy Bulvarı'nda, dün saat 15.30 sıralarında Yusuf Erkekdağ yönetimindeki 34 FP 8661 plakalı otomobil, trafik ışıklarında kurşunlandı. 34 JD 6317 plakalı otomobilden inen üç kişi, korsan taksi olduğu belirtilen aracın arka koltuğundaki Oğuz Bora Tunç'a ateş ettikten sonra, aynı araçla hızla uzaklaştı. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tunç, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Tunç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    KORSAN TAKSİ ŞOFÖRÜ ŞÜPHELİLERİ TANIDI
    Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıya uğrayan korsan taksi şoförü Yusuf Erkekdağ'ın ifadesini aldı. Tunç'un kendisine 100 TL vererek, Sefaköy'e götürmesini istediğini, durdukları sırada Doğuş D. ile Arda D. isimli kişilerin yanlarına gelerek ateş ettikten sonra uzaklaştıklarını anlattı. Erkekdağ, şüphelileri tanıdığını ifade etti.

    ÖNCE VURDULAR, SONRA HASTANE ÇEVRESİNDE TURLADILAR
    Şüphelilerin Tunç'un hastaneye kaldırılması ardından da, hastane çevresinde birkaç tur attıkları belirlendi. Polis bölgede yaptığı araştırmada saldırıda kullanılan otomobili aynı mahallede bir sokakta terk edilmiş halde buldu. Polis, saldırıda öldürülen Tunç'un 10 ayrı suçtan kaydının olduğunu belirledi.
    Şüphelilerden Doğuş D.'nin (26) 14, Arda D.'nin (24) ise 6 suç kaydının bulunduğu tespit edilirken, olayla ilgili Özkan K. (31) ile kimliği açıklanmayan bir şüpheli aranıyor.
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        Haberler Yaşam İstanbul'da trafik ışıklarında cinayet! Korsan taksideki yolcu hayatını kaybetti
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