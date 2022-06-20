İstanbul'da trafik ışıklarında cinayet! Korsan taksideki yolcu hayatını kaybetti

ÖNCE VURDULAR, SONRA HASTANE ÇEVRESİNDE TURLADILAR

Şüphelilerin Tunç'un hastaneye kaldırılması ardından da, hastane çevresinde birkaç tur attıkları belirlendi. Polis bölgede yaptığı araştırmada saldırıda kullanılan otomobili aynı mahallede bir sokakta terk edilmiş halde buldu. Polis, saldırıda öldürülen Tunç'un 10 ayrı suçtan kaydının olduğunu belirledi.

Şüphelilerden Doğuş D.'nin (26) 14, Arda D.'nin (24) ise 6 suç kaydının bulunduğu tespit edilirken, olayla ilgili Özkan K. (31) ile kimliği açıklanmayan bir şüpheli aranıyor.