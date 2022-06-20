Erkekleri kandıran VİP Özlem, son vurgununda paket oldu

İstanbul'da internet üzerinde tanışarak birlikte olmak için buluştuğu erkekleri, sevgilisi Recep K. (30) ile tuzak kurarak gasb eden Özlem Ç. (27), sonunda yakalandı.
VIP Özlem adıyla erkekleri kandıran Özlem Ç., kurbanlarla buluştuğunda Recep K.'ya haber veriyordu. Bir süre sonra elinde bıçakla ikamete gelen genç, "Sen benim kız arkadaşımla ne yapıyorsun?" deyip şahsı darp ediyordu.
Elinde cebinde ne varsa alıp çıkıyorlardı. İddiaya göre 29 Mart günü Beyoğlu'nda Ş. K.'nın evine giden çift adamı bıçaklayıp cep telefonunu da alıp kaçtılar.