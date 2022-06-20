Erkekleri kandıran VİP Özlem, son vurgununda paket oldu

Bundan bir hafta sonra yine Özlem Ç. tarafından verilen arkadaşlık ilanı ile irtibata geçen M.D. evinde silah ve bıçak zoruyla gasp edildi. Esenyurt'ta yine sosyal medya üzerinden tuzağa çektiği adamın kaldığı apart otele giden Özlem Ç. burada M. V.'den 2 bin 350 lira parayı aldıktan sonra bir tartışma çıkardı.