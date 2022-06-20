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    Erkekleri kandıran VİP Özlem, son vurgununda paket oldu

    VİP Özlem adıyla erkekleri tuzağa düşüren genç kadın, sevgilisiyle gasp yaparken ele geçirildi. VIP Özlem'in 16, Recep K'nin ise 4 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Gaspçıların suçüstü yakalandıkları anlar saniye saniye kaydedildi.

    Organize işler

    İstanbul'da internet üzerinde tanışarak birlikte olmak için buluştuğu erkekleri, sevgilisi Recep K. (30) ile tuzak kurarak gasb eden Özlem Ç. (27), sonunda yakalandı.

    VIP Özlem adıyla erkekleri kandıran Özlem Ç., kurbanlarla buluştuğunda Recep K.'ya haber veriyordu. Bir süre sonra elinde bıçakla ikamete gelen genç, "Sen benim kız arkadaşımla ne yapıyorsun?" deyip şahsı darp ediyordu.

    Elinde cebinde ne varsa alıp çıkıyorlardı. İddiaya göre 29 Mart günü Beyoğlu'nda Ş. K.'nın evine giden çift adamı bıçaklayıp cep telefonunu da alıp kaçtılar.

        Bundan bir hafta sonra yine Özlem Ç. tarafından verilen arkadaşlık ilanı ile irtibata geçen M.D. evinde silah ve bıçak zoruyla gasp edildi. Esenyurt'ta yine sosyal medya üzerinden tuzağa çektiği adamın kaldığı apart otele giden Özlem Ç. burada M. V.'den 2 bin 350 lira parayı aldıktan sonra bir tartışma çıkardı.

        Otel önüne inince Recep K. olaya müdahil oldu ve bıçakla M. V.'ye saldırdı. Tam bu sırada polis M. V. gaspçıların elinden kurtarıldı. Sorguları yapılan gaspçı çift tutuklandı.
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