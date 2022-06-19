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    • Yaşam
    • 20.06.2022 01:25
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    • 20.06.2022 01:28
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    Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde çok acı olay! Talihsiz çocuk babasının balık avlamak için elektrik akımı verdiği suda öldü

    Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde 14 yaşındaki Eren Yıldız, babası Hakan Yıldız’ın balık avlamak için elektrik verdiği suya girince akıma kapıldı. Ağır yaralanan Eren, babası tarafından getirildiği Çine Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    DHA
    Balık avlamak isterken evladından oldu

    Olay, saat 12.00 sıralarında kırsal Abak Mahallesi Çine Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre Eren Yıldız, babası Hakan Yıldız ve dedesi Sadettin Yıldız (64) ile Çine Çayı'na balık avlamaya gitti.

    Baba Hakan Yıldız, çaya 100 metre mesafedeki arazi sulaması için kullanılan elektrik panosundan kablo uzatarak suya elektrik akımı verdi.

    Babasının suya elektrik verdiğinden habersiz olan Eren Yıldız, serinlemek için çaya girince akımına kapıldı.

    Eren Yıldız'ın suda çırpındığını gören baba elektrik akımını keserek Eren'i sudan çıkardı.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
    Ağır yaralan Eren, babası ve dedesi tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Eren Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Balık avlamak için gittiği Çine Çağın'da oğlunu kaybeden baba ise sinir krizi geçirdi.

    Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde çok acı olay! Talihsiz çocuk babasının balık avlamak için elektrik akımı verdiği suda öldü
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