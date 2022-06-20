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    Dizi oyuncusu Yonca Türkman 45 metreden ölüme uçtu!

    Dizi oyuncusu Yonca Türkman, 15. kattaki evinin balkonundan düşerek can verdi. Daire kapısının ise kilitli olduğu belirlendi. Yonca Türkman'ın daha önce aşırı doz ilaç alarak intihar teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıktı.

    45 metreden ölüme uçtu

    Kan donduran olay İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. Birçok dizide ve reklam filminde rol alan 47 yaşındaki ünlü oyuncu Yonca Türkman, dün sabah saatlerinde 15. kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü.

    Beton zemine çakılan talihsiz kadını kanlar içinde ve çıplak halde görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ünlü oyuncunun evde yalnız yaşadığı belirlendi. Korkunç olayın intihar mı, yoksa kaza sonucu mu meydana geldiği otopsiden sonra ortaya çıkacak.

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