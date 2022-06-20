Başakşehir'de kanlı infaz! Öldürdükleri şahsın cesedini Olimpiyat Stadı’nın karşısına attılar

Olay yeri inceleme polisleri ise cesette incelemeler yaptı. Yapılan inceleme sonrası, cesedin ensesinde bir tane kurşun yarası ve vücudunda darp izleri olduğu görüldü. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset gerekli tetkikler yapılmak üzere 112 ekipleri tarafından Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.