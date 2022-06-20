200 milyon liralık arsası gasp edilen Erdal Yenisoy’a hapis hayatı yaşatılmış

Muğla Fethiye'deki 1770 No'lu kimsesizler mezarında yatan Erdal Yenisoy'un (78) 200 milyonluk arazisinin elinden nasıl alındığı belirlendi.

Yenisoy'u ölüme sürükleyen çeteyi, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından sabıkalı Haydar Y'nin yönettiği öğrenildi. Yenisoy'un 13 Temmuz 20020'de cep telefonunu kapattığı ve Haydar Y.'ye Ankara Sincan'daki noterden vekalet verdiği tespit edildi.

Arazinin de Haydar Y. tarafından Necati E.'ye satıldığı kaydedildi.

Ailenin avukatı Nazgül Çelik, "Yaşananlar akıl alır gibi değil" dedi. Erdal Yenisoy'un Ankara Dikmen'de götürüldüğü apartman sakinleri ise yaşlı adamı alzheimer hastası olarak bildiklerini, zaman zaman evin balkonuna belden aşağısı çıplak oturduğunu, dairenin aidatlarının da Haydar Y. tarafından ödediğini söyledi.