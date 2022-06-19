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    Üniversite sınavı maratonu başladı! Barajın kalkmasıyla sınava rekor seviyede başvuru yapıldı

    Üniversite sınavı maratonu başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan TYT, dün tamamlandı. Barajın kalktığı sınava rekor başvuru yapıldı. Tam 3 milyon 234 bin 409 öğrenci yarıştı.

    Hayatlarının sınavı

    Türkiye'nin kalbi, üniversite sınavında attı! Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı dün yapıldı. 10.15'te başlayacak sınav için adaylar kimlikleri ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek sınavlara alındı. Saat 10.00'dan sonra ise adaylar sınavın yapılacağı binaya alındı. Geç kalan öğrenciler, gözyaşlarıyla okulun kapısından ayrıldı. Sınav, bu yıl ilklere de imza attı. Buna göre üniversiteye girişte baraj puan uygulaması kaldırıldı. Sınava, tam 3 milyon 234 bin 409 aday başvuru yaptı! Şu ana kadar en yüksek başvurunun yapıldığı sınavda, adaylar üniversiteli olmak için yarıştı. Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere 120 sorunun bulunduğu TYT, 165 dakikada tamamlandı.



    BU YIL TÜRKÇE ZORLADI
    Uzmanlar TYT sınavını değerlendirdi. Adil Kurt, şunları söyledi: Matematikte temel bilgiler sorgulanmış. Geçen yıla göre daha kolay ve geometri orta seviyede soru sorulmuş. Bazı soruların çözümünde gerekli olan formül ve tanımlar sorularda verilmiş. Türkçede öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerileri ağırlıklı olarak sorgulanmıştır. Özellikle paragraf sorularında kullanılan çeldiricilerin birkaç soruda kuvvetli olduğu öğrencilerden gelen duyumlar arasında. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri ise orta seviyeydi. 2021'de 2 milyon 607 bin kişinin başvurduğu sınavda bu yıl süre uzatıldı. 30 dakika daha eklenerek 165 dakikaya çıkartıldı.



    SON ANDA YETİŞTİ
    Bazı öğrenciler, sınavın başlamasına dakikalar kala okula yetişmeyi başardı.



        40 SANİYEYLE 1 YIL GİTTİ
        Her yıl olduğu gibi bu yıl da benzer manzaralar yaşandı. Okulun yapılacağı binanın kapısı saat 10.00'da kapandı. Buna rağmen bazı öğrenciler geç kaldı. 40 saniyeyle sınavı kaçıran adaylar gözyaşlarını tutamadı.



        SEDYEYLE İMTİHAN
        Bursa'da Sinem Dede (18) ile Fatma Beyza Tüfek (18), 21 gün önceki trafik kazasında yaralandı. Dün, ikisi de ambulansla evlerinden alındı. Biri sedye diğer ise tekerlekli sandalyeyle sınavda yerini aldı.



        ÇOK YAŞAYIN
        Sınav heyecanını 7'den 70'e herkes yaşadı. Eskişehir'de 73 yaşındaki Nevin Unutmazbaş, sınava girerek gençlere taş çıkarttı. Ordu'da ise sınava giren 84 yaşındaki Güneş Önürme, "Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuma hedefim var" ifadesini kullandı.

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        Haberler Yaşam Üniversite sınavı maratonu başladı! Barajın kalkmasıyla sınava rekor seviyede başvuru yapıldı
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