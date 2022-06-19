Üniversite sınavı maratonu başladı! Barajın kalkmasıyla sınava rekor seviyede başvuru yapıldı





BU YIL TÜRKÇE ZORLADI

Uzmanlar TYT sınavını değerlendirdi. Adil Kurt, şunları söyledi: Matematikte temel bilgiler sorgulanmış. Geçen yıla göre daha kolay ve geometri orta seviyede soru sorulmuş. Bazı soruların çözümünde gerekli olan formül ve tanımlar sorularda verilmiş. Türkçede öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerileri ağırlıklı olarak sorgulanmıştır. Özellikle paragraf sorularında kullanılan çeldiricilerin birkaç soruda kuvvetli olduğu öğrencilerden gelen duyumlar arasında. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri ise orta seviyeydi. 2021'de 2 milyon 607 bin kişinin başvurduğu sınavda bu yıl süre uzatıldı. 30 dakika daha eklenerek 165 dakikaya çıkartıldı.